Орбан обвинил ЕС в срыве поставок вакцин: «Вынужден искать вакцины... в России и Китае»

"Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", - заявил Орбан в интервью изданию Bild, передает Дойче велле.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины Sputnik V тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе альтернативными вакцинами.

По его словам, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной: "Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя".

Он отметил, что такие страны, как Великобритания, США, Израиль, Сербия, далеко опередили страны ЕС в снабжении вакцинами, поэтому он ищет "вакцины там, где они есть, в том числе в России и в Китае".

Премьер Венгрии также подчеркнул достоинства восточноевропейской превентивной медицины, заявив, что "благодаря советской вакцине полиомиелит тут был искоренен гораздо быстрее, чем на Западе".

Венгрия уже начала применение российской вакцины Sputnik V. Сам Орбан прошел вакцинацию китайской вакциной Sinopharm. Венгрия заказала 5 миллионов доз Sinopharm и 2 миллиона доз российского "спутника".