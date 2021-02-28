В Шамкире полиция пресекла незаконную свадьбу
В Шамкире оштрафовали нарушителей карантинного режима, об этом сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, в Шамкирское районное управление полиции поступило сообщение о проведении свадебной церемонии на 120 человек в ресторане «Павловния». Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали организаторов и 40 человек за несоблюдение правил карантинного режима. В отношении нарушивших карантин лиц принимаются меры в рамках закона.