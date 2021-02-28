«Грапарак» рассказала о разговоре Сержа Саргсяна с Оником Гаспаряном
Начальник Генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян в декабре 2020 года во время разговора с экс-президентом Сержем Саргсяном выбранил премьер-министра Никола Пашиняна и заявил, что он не его прислужник. Об этом пишет газета «Грапарак».
«Вчера бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян сообщил о том, что «несколько месяцев назад Служба национальной безопасности прослушала Оника Гаспаряна и записала телефонный разговор между начальником Генштаба и Сержем Саргсяном... запись скоро будет опубликована». Выяснилось, что этот разговор был в декабре, во время отъезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сюникскую область. Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну сообщили, что Оник Гаспарян 19 декабря, перед отъездом Пашиняна в область, посетил Сюник, чтобы визиту главы Правительства 21 декабря ничего не препятствовало. Накануне уже было известно, что жители области не впустят Пашиняна в Сюник, поэтому решить вопрос могли только силовики. Новость о том, что глава Генштаба взял на себя столь низкую миссию, удивила Сержа Саргсяна. Когда Гаспаряну передали об удивлении Сержа Саргсяна, он настолько возмутился, что по прямой связи позвонил Сержу Саргсяну и сердито заявил: «Я не имею никакого отношения к его визиту, как я могу этим заниматься?». Он был настолько зол, что даже выбранил Пашиняна и заявил, что он не его прислужник. Вот этот разговор и записала Служба национальной безопасности», - отмечает армянское издание.