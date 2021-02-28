Оппозиция проводит встречу с президентом Армении

В резиденции президента Армении проходит встреча Армена Саркисяна с лидерами оппозиционного "Движения за спасение родины".

Издание "Пастинфо" сообщает, что во встрече участвуют объединенный кандидат на пост премьера от "Движения за спасение родины" Вазген Манукян, глава партии "Отечество" и бывший глава СНБ Артур Ванецян, представитель АРФД Арцвик Минасян и представитель Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.

"Сейчас идем на встречу с президентом, после чего станет ясна позиция Армена Саркисяна, почему она изменилась. После этого я отвечу на вопросы", - сказал журналисту издания Ванецян.