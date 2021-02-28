Сотни тысяч человек воспользовались услугами центров DOST

Услугами центров DOST в 2019 году воспользовались 62 948 человек, в 2020 году - в 2,8 раза больше, 177 632 человека. В январе-феврале текущего года услугами центров воспользовались 62 516 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, с мая 2019 года в Баку сданы в эксплуатацию 3 центра DOST. Услугами центров пользуются жители восьми районов столицы (Ясамальский, Сабаильский, Гарадагский, Хазарский, Пираллахинский, Низаминский, Сабунчинский, Сураханский). В целом количество людей, охваченных услугами DOST, на 1 марта текущего года превысило 303 тысяч человек.

В центрах DOST государственные социальные услуги предоставляются по принципу «единого окна», основанного на принципах прозрачности и эффективности, для удобства граждан. Уровень удовлетворенности граждан услугами составляет 97 процентов.

В 2020 году Колл-центр «142» ответил на обращения 673 374 граждан, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. С учетом января и февраля этого года (81 051 обращение) общее число ответов на звонок в Колл-центр составило 956 716.