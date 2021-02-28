В WhatsApp добавят новую функцию

Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки самоуничтожающихся фотографий. О работе над новой опцией сообщает тематический портал WABetaInfo.

Сервис добавит новый переключатель рядом с полем для текста в окне предварительного просмотра изображения. После нажатия на него пользователь может поделиться изображением, которое автоматически исчезнет, как только он покинет чат. Получившему такое фото придет и уведомление об удалении фото.

Новая функция, в рамках которой мессенджер также запретит сохранение или пересылку такой фотографии, появится в одном из ближайших обновлений приложения WhatsApp для Android и iOS.