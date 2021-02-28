Полиция Армении предупредила о возможных провокациях оппозиции

Полиция Армении считает, что во время митинга оппозиции, запланированного на 16:00 на проспекте Баграмяна рядом со зданием парламента, могут быть провокации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы силового ведомства, на которое ссылается ТАСС.

"В полицию поступила информация, что во время митинга, запланированного на 16:00, возможны провокации. Мы призываем проводить массовые мероприятия исключительно в рамках закона, воздерживаться от противоправных действий и не поддаваться провокациям. Мы призываем граждан уважать закон, соблюдать правила сосуществования при осуществлении своих прав", - отмечается в заявлении.