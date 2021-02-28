Жители Физули пытались проникнуть на освобожденные территории
Ночью 3 марта сотрудники полиции задержали лиц, которые пытались проникнуть на территорию освобожденных от оккупации сел Физулинского района, сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе МВД.
Задержанные были доставлены в отдел полиции. Было установлено, что это жители села Зобуджуг Физулинского района Р.Асадов, Дж.Шукюров, М.Магеррамов, С.Сулейманов, И.Махмудлу, Н.Амиров, Дж.Мамедов, З.Оруджев и С.Асадов.
В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.