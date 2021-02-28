Глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между израильскими и азербайджанскими энергосистемами. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО.

В ходе встречи был особо отмечен визит посла Израиля в дни Отечественной войны, а именно 23 октября 2020 года, в Гянджу и Мингячевир, в том числе и на крупнейшую на Кавказе теплоэлектростанцию Azərbaycan İES, чтобы ознакомиться с последствиями ракетных обстрелов армянских террористов.

Стороны обменялись мнениями об энергетических проектах на освобожденных территориях, а также об интересе к проектам иностранных инвесторов.