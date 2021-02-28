Известный азербайджанский историк скончался от коронавируса
Ученый-историк Дилавер Азимли скончался от коронавируса. Об этом сообщили в Институте истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана.
В сообщении говорится, что ведущий научный сотрудник отдела «Средневековая история Азербайджана», доктор философии по истории Дилавер Азимли скончался сегодня утром. Д.Азимли был госпитализирован 4 января.
Дилавер Мирзакиши оглу Азимли родился 5 декабря 1959 года в селе Агдаш Джалилабадского района. В 1987-1992 годах с отличием окончил исторический факультет Бакинского государственного университета. С 2003 года работал на кафедре «Средневековая история Азербайджана» Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА, одновременно преподавал на кафедре «Турецкие и восточноевропейские народы» Азербайджанского государственного педагогического университета.