Аваков помечтал о распаде России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что даже спустя 10 лет украинские власти будут иметь возможность вернуть себе Крым и Донбасс. Видеозапись доступна на YouTube, пишет «Лента.ру».

«Думаю, эта ситуация вернется. Как с ГДР и ФРГ, как с Прибалтикой… Что-нибудь случится в России, например распад России, или еще что произойдет», — сказал Аваков.

Он уточнил, что Украине стоит быть готовой к такому развитию событий, чтобы не пропустить момент. «За это я переживаю — вдруг война, а мы не готовы», - отметил министр.