Биткоин снова дорожает
Биткоин в ходе торговой сессии рос на 6,67%, достигая отметки $50,735 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Курс биткоина находился на уровне $50,756 тыс. за штуку (+6,71%).
Биткоин в ходе торговой сессии рос на 6,67%, достигая отметки $50,735 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Курс биткоина находился на уровне $50,756 тыс. за штуку (+6,71%).
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