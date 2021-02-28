МИД ответил на резолюции парламентов европейских стран об обмене пленными

Как сообщает haqqin.az, начальник Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сообщила, что новая ситуация, сложившаяся в регионе после Отечественной войны, и реализация трехстороннего заявления от 10 ноября - вопросы, которые находятся в центре внимания не только стран региона, но и международного сообщества.

«Азербайджанская сторона всегда заявляла и еще раз подчеркивает, что выполнение подписанных трехсторонних заявлений является важным условием для обеспечения устойчивого мира и безопасности, развития в регионе. В последние дни законодательные органы ряда европейских стран издают документы, касающиеся ситуации в регионе и реализации соглашений. 2 марта текущего года в постоянной комиссии по внешним связям Палаты депутатов парламента Италии была принята резолюция «О состоянии выполнения договоренностей между Арменией и Азербайджаном». Резолюция призывает обе стороны к конструктивной деятельности. Демонстрируя сбалансированную позицию, итальянский парламент поручил итальянскому правительству провести на двустороннем уровне с обеими странами работу по поощрению мер для создания условий будущего мира между Арменией и Азербайджаном.

Здесь хотелось бы отметить, что парламент уделяет особое внимание разминированию территорий и вопросу предоставления карт заминированных территорий. В целом, как известно, уже второй раз итальянский парламент уделяет внимание вопросу исполнения трехстороннего заявления. В принятой некоторое время назад, 18 ноября 2020 года, резолюции также приветствовалось подписание указанного совместного заявления, стороны призывали к выполнению обязательств, вытекающих из этого заявления.

Наряду с этим, 25 февраля текущего года комитет по внешним связям парламента Нидерландов принял резолюцию с призывом к правительству Нидерландов «В связи с освобождением военнопленных, арестованных Азербайджаном». Этот документ парламента Нидерландов имеет необоснованный и абсолютно односторонний характер, был принят в результате усердия членов комитета, известных своей предвзятой позицией. Хочу отметить, что во время обсуждения резолюции на заседании министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выступил против нее, заявив, что и Армения, и Азербайджан имеют взаимные претензии в связи с военнопленными, и предложил поправку, но несмотря на это, поправка в резолюцию не была внесена. Это еще раз показывает, что парламентарии некоторых стран ставят свою предвзятую позицию превыше всего, даже усилий по обеспечению мира в регионе.

Еще раз хотим подчеркнуть, что в новой ситуации, возникшей в регионе с достижением соглашения о прекращении военных действий, крайне важна реализация трехсторонних заявлений, выступающих в качестве основных гарантов устойчивого мира, и любая сторона, желающая мира в нашем регионе, должна внести свой вклад в выполнение этих соглашений как своими заявлениями, так и действиями», - отметила представитель МИД.