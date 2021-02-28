В Грузии сожалеют, что не купили китайскую вацину

Грузии стоило начать процесс вакцинации от коронавируса китайской вакциной. Так считает заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

На передаче в эфире телекомпании "Формула" Имнадзе спросили, какую ошибку допустили грузинские эпидемиологи во время пандемии. "Я прямо сейчас могу сказать, что мы не настояли до конца на том, чтобы начать вакцинацию китайской вакциной", – сказал Имнадзе, которого цитирует Sputnik Армения.

Он отметил, что два месяца назад, когда грузинские эпидемиологи заявили о готовности завезти китайскую вакцину, в стране поднялся ажиотаж. На вопрос журналиста, если специалисты были уверены в китайской вакцине, почему ее не завезли, Имнадзе ответил: "Ее тоже завезут".

Вопрос качества китайских вакцин "Синовак" и "Синофарма" обсуждался в Грузии в январе. Тогда министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе исключила вероятность ввоза китайской вакцины в Грузию из-за отсутствия достаточной информации о ней.