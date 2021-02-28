Кремль о новых антироссийских санкциях

Новые санкции США и Евросоюза в отношении отдельных российских граждан и организаций являются вмешательством во внутренние дела РФ. Такие ограничения неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, - указал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС. - Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям".

Песков пояснил, что в данном случае речь идет об отношениях РФ с США и Евросоюзом. "Они [санкции] являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, не поставят ли новые санкции, которые коснулись в том числе генпрокурора РФ Игоря Краснова, под угрозу россиян и в целом международное сотрудничество в этой сфере, Песков сказал, что Россия не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций.

Он добавил, что "в любом случае будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали".

Накануне Министерство финансов США сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.