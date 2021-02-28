Российские миротворцы не пускают армян-иностранцев в Карабах

Приостановлен проезд иностранцев на населенные армянами территории в Нагорном Карабах е, которые находятся под контролем российских миротворцев. Теперь список иностранцев, желающих въехать в эти районы Карабах а, должен быть предварительно представлен российским миротворцам.

Главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян заявил РИА Новости, что обсуждал этот вопрос на встрече с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко.

"Люди, у которых нет российского или армянского гражданства, начинают испытывать проблемы с этим. У нас огромная диаспора, они привыкли летом приезжать в Армению, они любят также посещать Нагорный Карабах, и вот предстоящим летом может сложиться ситуация, когда много людей захотят поехать в Нагорный Карабах, но не смогут это сделать из-за этого режима", - заявил Синанян.

Синанян пояснил, что сейчас новый режим такой, что надо подать заявку за семь дней до поездки, потом список передается российским миротворцам, и решается, кто может приехать, а кто – нет.

"Сейчас заявок все еще мало, так как пандемия все еще не прошла и туристический сезон не начался. Но все равно есть те, кто хочет поехать, у нас есть список организаций и людей, которым было отказано во въезде", – заметил Синанян.

Тот факт, что желающие посетить эти районы иностранцы получают отказ, косвенно подтверждает информацию о том, что российские миротворцы утверждают этот список с азербайджанской стороной. Официальная позиция Баку заключается в том, что Лачинский коридор предназначен только для армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях. А посещение иностранцами этих территорий должно быть согласовано с Баку.