Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

Завтра, 4 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер к вечеру сменится на южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана в четверг осадки не ожидаются, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах выпадет снег. Временами возможен туман, ожидается западный ветер, местами с усилениями.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов.

На Апшероне 4 марта ожидается умеренный северный ветер и близкая к климатической норме температура воздуха, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.