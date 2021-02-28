Азербайджанские томаты и яблоки вернутся в Россию

Россельхознадзор с 3 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с 8 азербайджанских предприятий и томатов, производимых 19 компаниями. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Россельхознадзора.

Согласно сообщению, решение принято под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Списки новых поставщиков размещены на сайте российского ведомства.