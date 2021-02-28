У берегов Новой Зеландии ученые обнаружили светящихся акул

Исследователи из Новой Зеландии и Бельгии обнаружили три новых вида акул, которые светятся в темноте. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на публикацию в журнале Frontiers in Marine Science journal.

Ученые обнаружили биолюминесценцию у трех видов глубоководных акул, пойманных во время рыбного промысла около подводной возвышенности Чатем недалеко от Новой Зеландии в январе 2020 года — светящихся этмоптеруса Etmopterus lucifer, южную акулу Etmopterus granulosus и черную акулу Dalatias licha (или китефиновую акулу).

Черная акула Dalatias licha является самым крупным известным светящимся подводным существом. Акула обычно плавает на глубине 300 метров ниже уровня моря и охотится на более мелких акул, рыбу и ракообразных.

Это открытие является первым случаем, когда ученые смогли найти доказательства биолюминесценции у акул.