Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 21 км к юго-западу от городка Элассона, находящегося к северу от более крупного города Лариса в центральной Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первоначально центр распространил информацию о магнитуде 5,9, а затем повысил ее до 6,9. Он также изменил данные о глубине очага - с 10 до 2 км, отмечает ТАСС.

По имеющейся информации, землетрясение очень сильно ощущалось в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны - от Афин до Салоник. После сильного толчка последовали афтершоки.

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 22 км к северо-западу от города Лариса с населением около 144 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 1 км.