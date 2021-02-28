Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию, пресекать действия провокаторов, сообщает РИА Новости.
"Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", - сказал глава российского государства на расширенном заседании коллегии МВД России.