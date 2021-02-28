В Баку в одном из маркетов в Бинагадинском районе неизвестные лица украли платежный терминал E-manat с 3 953 манатами.

В пресс-службе МВД сообщили, что сразу после поступления информации о краже в 6-й отдел Бинагадинского районного управления полиции начались поиски злоумышленников. Вскоре по подозрению в краже платежного терминала были задержаны ранее судимые Мамед Кязимов и Эмиль Гамзаев.

Было установлено, что указанные лица взломали платежный терминал на кладбище в поселке Масазыр. Э.Гамзаев за счет части украденной суммы оплатил кредитную задолженность за свой автомобиль Khazar.

В сообщении отмечается, что момент кражи платежного терминала попал на камеры наблюдения.

Также было установлено, что в тот же день Гамзаев и Кязимов украли в одном из магазинов в Насиминском районе 400 манатов.