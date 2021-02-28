В Азербайджане за прошедшие сутки 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в среду 3 марта, 161 пациент был выписан из больниц после завершения лечения.



За минувший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 235 333 случая заражения коронавирусом, из этого числа 229 143 человека благополучно прошли лечение, 3 230 пациентов клиник скончались. Лечение 2 960 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведено 2 618 808 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 928 - за минувшие сутки.