Представители фабрики-производителя подчеркивают, что модель Beryl Pistol базируется на популярной в мире марке АК. И это, в сочетании с многолетним опытом специалистов «Лучника» в изготовлении такого типа оружия, дает гарантии качества и оптимального применения, как пишет Михал Скорупка с известного портала.

Специально спроектированные для гражданских лиц в США автоматы Mini Beryl M1-FB AK Pistol польской оружейной фабрики «Лучник» завоевывают американский рынок оружия. Первая партия, заказанная продавцами стрелкового оружия, короткоствольных автоматов разошлась в Штатах в считанные часы. Об этом сообщает tech.wp.pl.

Контракт с американскими дистрибьюторами предусматривает введение небольших модификаций, например, оснащением автомата небольшим прикладом, что увеличивает заинтересованность и придает ему привлекательность у желающих купить.

На американский рынок автомат поставляется с комплектом патронов 223 Rem (известной фирмы Remington).

Польской экспансии способствует умеренная цена новинки на рынке оружия.

Однако фабрика в польском Радоме не обнародовала цены экземпляра, а также не поделилась условиями дистрибуции за океаном. А на интернет-страницах посредников, предлагающих купить это оружие, оценивается в 1389 долларов.

Сильно подогрели интерес покупателей комментарии видеоблогеров, которые сами, независимо протестировали оружие, и дали свое мнение о его высоком качестве и отличных характеристиках в общественных медиа.

«В начале февраля американцы получили значительную партию автоматов. Она была продана в течение нескольких часов. Цену и условия дистрибуции мы не публикуем, согласно нашему контракту. Мы уже готовим новую партию. Она поступит в США на рубеже апреля-мая», - говорит Александра Оджемковска, руководитель отдела маркетинга и коммуникации радомской фабрики «Лучник», которую цитирует сервис Radar.rp.pl.

Согласно заявлениям представителей фабрики — это удачное начало долговременного плана экспансии польских стрелковых достижений на самый большой в мире американский рынок.

Пока американские законодатели раз за разом пытаются ограничить продажи стрелкового оружия для частных лиц, дистрибьюторы этого вида продукции не дремлют, находя выгодных поставщиков и предлагая любителям из разных штатов держать в руках «горячие» стволы, купленные по доступной цене.

Нет сомнения, что и новая партия автоматов Beryl Pistol из Польши разлетится как свежежаренные пирожки в базарный день.