Как сообщал haqqin.az, Израиль первым в мире вакцинировал более половины своего населения. Успех на этом не завершился. Местная газета Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщила, что среди почти 2 миллионов израильтян, получивших обе дозы прививки от компаний Pfizer/BioNtech, у 1 248, (то есть 0,07 процента), прошедших тест на коронавирус, проявились симптомы заболевания. После вакцинирования лишь 23 случая закончились летальным исходом.

Среди упомянутого количества привитых пациентов с положительным результатом на COVID-19, как сообщило издание, 122 были госпитализированы, у 73 человек болезнь протекала тяжело.

По данным минздрава, эти данные могут быть несколько завышены, потому что более половины заразившихся выказали признаки инфекции в течение 14 дней после прививки, до полного формирования иммунитета.

«Эти данные показывают, что в теоретической ситуации, когда мы бы имели 100 процентов вакцинированных, нам бы потребовалось только несколько десятков больничных коек для коронавирусных больных на всю страну и только несколько десятков для пациентов в тяжелом состоянии здоровья», - утверждал процитированный газетой доктор Эйяль Лешем из клиники Sheba Medical Center в городе Рамат-Ган.

Как известно, Израиль провел вакцинацию против COVID-19 54,6 процента населения страны, получивших как минимум одну дозу. Полностью привитых двумя дозами число жителей составляет почти 39 процентов.

Таким образом, несмотря на большое число заболевших, на сложности в соблюдении строгих ограничений во время пандемии, Израиль показал умение справляться с ситуацией, которого некоторым странам и их правительствам, в силу разных причин, так не хватает. Этому стоит у еврейской страны поучиться.