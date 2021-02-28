На основании информации, полученной отделом по борьбе с наркотиками Главного оперативно-розыскного управления, был задержан в Насиминском районе Баку автомобиль Kia Sorento, управляемый гражданином Азербайджана, который пытался продать сигареты сотруднику таможни, явившемуся под видом условного покупателя.

В ходе досмотра кузова автомобиля в пяти картонных коробках было обнаружено 1 470 пачек Parliament Silver Blue, 1 030 пачек Parliament Agua Blue. Также под задним багажным отделением в не предусмотренной по заводской конструкции полости обнаружены 990 пачек сигарет Marlboro Touch, 20 пачек Sobranıe superslims less smoke smell и четыре пачки Marlboro touch less smell без акцизных марок Азербайджанской Республики.

Во время устного допроса водитель заявил, что он хранил сигареты в частном доме в поселке Масазыр Апшеронского района, где проживает его родственник. При проверке дома были обнаружены в 8 картонных коробках 1 000 пачек Parliament Silver Blue, 500 пачек Parliament Agua Blue, 1 980 пачек Marlboro touch и 500 пачек Marlboro double mix без акцизных марок Азербайджана.

Таким образом, было обнаружено и изъято 7 494 пачки сигарет зарубежных марок.

По факту проводится расследование.