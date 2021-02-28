И вот новое развитие событий. Немецкий фрегат из состава Marine — военно-морского флота в августе направится в Азию, а на обратном пути станет первым немецким военным кораблем, который с 2002 года пересечет Южно-Китайское море.

Как не раз сообщал haqqin.az, ситуация в Южно-Китайском море продолжает оставаться в поле зрения мировой прессы, политиков и военных разных стран. Маневры флота и военных самолетов КНР в регионе, неурегулированные отношения между Пекином и Тайбэем, действия военно-морских сил США, косвенно поддерживающих Тайвань, сохраняют напряженность на фоне споров между Японией, Тайванем, Вьетнамом за крошечные острова в этом море.

Немецкие представители военного ведомства накануне сообщили, что судно военно-морского флота Германии не проплывет ближе 12 морских миль от берегов спорных островов в Южно-Китайском море.

Как известно, Китай претендует на все спорные острова в регионе, на дне которого залегают стратегически важные полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Для своего доминирования здесь Пекин создал на искусственных островах военные базы и разместил там армейские гарнизоны.

Со своей стороны, американцы регулярно проходят своими вооруженными судами и пролетают военными самолетами близ этих островов, утверждая таким образом, по словам Пентагона, «право на свободу мореплавания» в этом море, на международных судоходных путях.

Кроме того, Вашингтон регулярно обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря, а также в запугивании своих соседей, которые хотели бы эксплуатировать донные залежи нефти и газа. Так об этом пишет польская Rzeczpospolita.

Часть бундесвера — Marine Германии состоит из примерно 16 тысяч моряков. На морской службе находятся 10 фрегатов четырех классов, 5 корветов, 6 подводных лодок, 12 минных тральщиков, 23 вспомогательных судов. Военно-воздушную часть Marine составляют 10 самолетов и 46, в том числе, палубных вертолетов нескольких типов. Логично, что большинство мест дислокации военного флота Германии расположены вдоль побережья Балтийского моря.

Военно-морские силы этой страны-члена НАТО неоднократно принимали участие в международных операциях — во время первой войны в Заливе, в 1987 году, позже — во второй войне в Заливе в 1990-1991 годах. Немецкие моряки помогали поддерживать эмбарго против бывшей Югославии в 1992 году в Адриатическом море. Двумя годами позже у берегов Сомали участвовали в эвакуации 1700 солдат из Могадишо в Момбасу и Джибути. В разные годы в районе Африканского рога ВМФ Германии немалыми силами активно боролся с международным терроризмом и пиратством.