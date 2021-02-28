Нефть ускорила рост

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в среду продолжают повышаться, причем темпы роста ускорились, в то время как инвесторы оценивают перспективы небольшого увеличения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ при позитивных перспективах наращивания спроса на сырье в мире.

По состоянию на настоящее время майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,53% до $63,66 за баррель, а апрельские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 1,52% до $60,66 за баррель. Утром котировки поднимались слабее.