В Швеции началась третья волна COVID-19

Эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции в Стокгольме продолжает ухудшаться. По мнению местных властей, можно говорить о третьей волне COVID-19.

«У нас третья волна распространения инфекции, и она уже здесь», - отметил на пресс-конференции в среду исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения муниципалитета Юхан Братт, передает ТАСС.