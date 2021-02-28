О чем говорили Джейхун Байрамов и Луиджи Ди Майо

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщили haqqin.az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), министр Дж.Байрамов проинформировал итальянского коллегу о нынешней ситуации в регионе, выполнении трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе о работе, которую наша страна проводит в этом направлении, и деструктивных действиях Армении, направленных против ее обязательств, вытекающих из заявлений.

Министр Луиджи Ди Майо подчеркнул важность выполнения всех аспектов трехсторонних соглашений для нормализации ситуации в регионе.

Стороны обсудили и другие вопросы, предполагающие взаимный интерес.