Армен Саркисян встретился с начальником Генштаба Гаспаряном
Президент Армении Армен Саркисян встретился с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном, сообщает пресс-служба армянского президента.
«Собеседники обсудили напряженную ситуацию, создавшуюся вследствие последних событий. Было отмечено, что, вне зависимости от принимаемых решений, безопасность и стабильность страны имеет первоочередное значение.
Президент Саркисян отметил, что вооруженные силы должны находиться в центре всеобщего внимания, и армия постоянно будет в поле его зрения», - говорится в сообщении.