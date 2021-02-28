Президент Джо Байден после сообщения о санкциях пообещал, что в первый день этой недели будет обнародовано новое заявление о политике США в отношении Саудовской Аравии. Но прошло время, а оно не последовало.

В конце прошлой недели Белый дом объявил о введении санкций против 76 саудовцев, которые, по данным ЦРУ, ответственны за убийство Джамаля Хашогги, известного журналиста, сотрудничавшего среди прочих СМИ с Washington Post. Журналиста в 2018 году задушили, расчленили и завернули в ковер на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Порвать с Саудовской Аравией, которая в течение десятилетий была стратегическим партером США, их крупнейшим покупателем оружия и щитом в регионе на пути иранской экспансии, Вашингтон совершенно не заинтересован. В результате он, как ему казалось, нашел соломоново решение - ввести санкции против группы поданных королевства и опубликовать прежде засекреченный доклад спецслужб. А в нем США открыто обвиняют правительство союзнической страны.

И вот здесь начинается самое интересное. Сам Мухаммед бин Салман, или МБС, как его от частого цитирования стали называть американские СМИ, не попал в санкционный список с именами тех своих соотечественников, кому запрещено въезжать в США.

Понятно, что Байден не хочет ссориться с кронпринцем, который де-факто является правителем Саудовской Аравии. Мухаммеду бин Салману всего 35 лет, и он, если не произойдет никакого форс-мажора, сможет находиться на капитанском мостике еще полвека. В итоге – компромиссное решение, которое Белый дом назвал «рекалибровкой» отношений США с Саудовской Аравией.

Однако такая стратегия вызвала волну возмущения в США.

Но есть немало и тех, кто оправдывает осторожное поведение Байдена. Эксперт Аннели Шлайн из Institute for Responsible Statecraft считает, что линия Белого дома верна, поскольку бин Салман ускорил позитивные экономические и социальные процессы и это нужно поощрять, ибо «в случае дестабилизации саудовское королевство может пойти по пути Ирана с его разрушительной революцией и дальнейшей 40-летней конфронтацией с Америкой».

Причины отказаться от своих обещаний времен предвыборной кампании приводит и президент влиятельного аналитического центра по внешней политике - вашингтонского Атлантического совета Фредерик Кемп. «Если вы хотите проводить сдерживание Ирана, добиться нормализации в отношениях арабов и израильтян, принести хоть какой-то мир в Сирию и Йемен, то вам не обойтись без Эр-Рияда», - говорит он телекомпании CNBC.