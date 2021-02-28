Байден не спешит портить отношения с Саудовской Аравией наша корреспонденция, haqqin.az из Вашингтона
В конце прошлой недели Белый дом объявил о введении санкций против 76 саудовцев, которые, по данным ЦРУ, ответственны за убийство Джамаля Хашогги, известного журналиста, сотрудничавшего среди прочих СМИ с Washington Post. Журналиста в 2018 году задушили, расчленили и завернули в ковер на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Президент Джо Байден после сообщения о санкциях пообещал, что в первый день этой недели будет обнародовано новое заявление о политике США в отношении Саудовской Аравии. Но прошло время, а оно не последовало.
Порвать с Саудовской Аравией, которая в течение десятилетий была стратегическим партером США, их крупнейшим покупателем оружия и щитом в регионе на пути иранской экспансии, Вашингтон совершенно не заинтересован. В результате он, как ему казалось, нашел соломоново решение - ввести санкции против группы поданных королевства и опубликовать прежде засекреченный доклад спецслужб. А в нем США открыто обвиняют правительство союзнической страны.
И вот здесь начинается самое интересное. Сам Мухаммед бин Салман, или МБС, как его от частого цитирования стали называть американские СМИ, не попал в санкционный список с именами тех своих соотечественников, кому запрещено въезжать в США.
Понятно, что Байден не хочет ссориться с кронпринцем, который де-факто является правителем Саудовской Аравии. Мухаммеду бин Салману всего 35 лет, и он, если не произойдет никакого форс-мажора, сможет находиться на капитанском мостике еще полвека. В итоге – компромиссное решение, которое Белый дом назвал «рекалибровкой» отношений США с Саудовской Аравией.
Однако такая стратегия вызвала волну возмущения в США.
Но есть немало и тех, кто оправдывает осторожное поведение Байдена. Эксперт Аннели Шлайн из Institute for Responsible Statecraft считает, что линия Белого дома верна, поскольку бин Салман ускорил позитивные экономические и социальные процессы и это нужно поощрять, ибо «в случае дестабилизации саудовское королевство может пойти по пути Ирана с его разрушительной революцией и дальнейшей 40-летней конфронтацией с Америкой».
Причины отказаться от своих обещаний времен предвыборной кампании приводит и президент влиятельного аналитического центра по внешней политике - вашингтонского Атлантического совета Фредерик Кемп. «Если вы хотите проводить сдерживание Ирана, добиться нормализации в отношениях арабов и израильтян, принести хоть какой-то мир в Сирию и Йемен, то вам не обойтись без Эр-Рияда», - говорит он телекомпании CNBC.
Но есть и другие резоны, полагает Кемп. В случае разрыва с Вашингтоном королевство начнет сближаться с Китаем, которого новая администрация Белого дома считает главным противником США, а также перенацелится на покупки оружия из России.
Конечно, предвыборная риторика кандидата в президента и действия действующего лидера - две большие разницы, как говорят в Одессе. Главное, чтобы они не разошлись полностью.
Пока можно сделать лишь два вывода. Осторожные шаги Байдена на Ближнем и Среднем Востоке говорят о том, какова будет вся его внешняя политика. С другой стороны, хотя Байден и объявил, что его приоритетные задачи сугубо внутренние - борьба против пандемии и за восстановление экономики, «неблагодарная» внешняя политика не может отвязаться от основной повестки дня. Байден, который долгие годы был председателем сенатского комитета по международным отношениям, имеет шанс показать себя во всей красе.