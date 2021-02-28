В Ереване к зданию парламента стянуты крупные силы полиции

Несколько сотен полицейских находятся около здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, куда к 16:00 должен прибыть премьер-министр Армении Никол Пашинян для участия в правительственном часе. Как передает ТАСС, одновременно с этим у стен законодательного собрания начнется митинг оппозиции.

Около здания парламента находятся несколько сотен сотрудников полиции, в стоящих неподалеку автобусах видно полицейский спецназ в средствах защиты. Силовики взяли под контроль улицу Дереника Демирчяна, со стороны которой расположен служебный въезд в здание парламента. Собравшиеся предполагают, что Пашинян воспользуется именно им. Главные ворота, ведущие на территорию парламента, заварены.

В палаточный лагерь оппозиции напротив здания парламента тоже прибывают люди. Сейчас в нем находятся более 1 тыс. человек. Обстановка в лагере спокойная. Большая часть собравшихся - мужчины среднего и старшего возраста.