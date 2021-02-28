Странное потому, что до сих пор мы говорили как раз о важности внедрения передовых технологий. Банки, компании в разных сферах и даже аграрники один за другим рапортуют о внедрении этих самых технологий, выражая готовность к использованию новых. А президент Ильхам Алиев неоднократно наказывал всем применять в дальнейшем только самые новые и передовые технологии. От оснащения армии и до восстановления освобожденных от оккупации земель – все только передовое и инновативное. А сколько встреч глава государства лично проводит ежегодно с руководителями известных IT-компаний, приглашая их к сотрудничеству.

Кстати, словно по иронии судьбы, одна из таких встреч прошла в формате видеоконференции с главным исполнительным директором Signify Эриком Рондолатом в тот же день, когда была опубликована указанная информация. Еще в июне президент обсуждал с ним вопросы перехода уличного освещения в Баку на экономные LED–лампы. Глава государства, в частности, выразил удовлетворение реализацией компанией проектов по улучшению системы освещения в трех городах Азербайджана - Баку, Сумгаите и Шемахе. Отметив, что реализация этих проектов привела к экономии электроэнергии. А Рондолат, в свою очередь, сказал, что проекты в Баку, Сумгаите и Шемахе будут полностью завершены уже к концу апреля текущего года. Он выразил заинтересованность в реализации новых проектов в нашей стране, в частности на освобожденных от оккупации территориях. И получил приглашение к созданию «самой современной инфраструктуры, включая систему «умных городов» и «умных сел» в Карабахе.

Что же за коллизия, почему Азербайджан оказался во второй половине рейтинговой таблицы ЮНКТАД? Ведь в стране представлены многие ведущие в этой сфере мировые компании, с другими налажены надежные деловые связи. О достигнутых Баку успехах в области ИКТ не раз говорилось и в рамках Давосского экономического форума. И вдруг 100-е место среди 158 стран. Как-то не вяжется рейтинг с реальным положением дел в стране, где к передовым технологиям отношение действительно благожелательное.

Правда, это не значит, что в этой сфере у нас нет недостатков. Уже который год говорится о низкой скорости интернета. На днях haqqin.az подверг критике состояние электронной торговли в стране. Но это отдельные фрагменты. Кстати, тот же ЮНКТАД присвоил недавно Азербайджану 65-е место среди 152 стран по уровню развития интернет-торговли. В стране достаточно высокий уровень числа пользователей интернетом, развивается даже космическая сфера. Азербайджан как космическая страна активно использует данные своих спутников как для оборонных, так и хозяйственных целей. Разработаны конкретные программы для дальнейшего развития страны именно с использованием передовых технологий. Но при всем этом, по расчетам ЮНКТАД, она пропустила далеко вперед всех соседей – Россию (27-е место в рейтинге), Турцию (55-е), Иран (71-е), Грузию (79-е) и даже Армению (83-е место). Как это объяснить?

Основой для составления сравнительной таблицы стал разработанный ЮНКТАД индекс, учитывающий пять индикаторов, характеризующих «способность применять, принимать и адаптировать передовые технологии». Речь идет об уровне применения в стране информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), навыков и знаний, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности (НИОКР), индустриальной деятельности и возможности для финансирования. При этом по применению ИКТ эксперты ЮНКТАД поставили Азербайджан на 70-е место, по уровню НИОКР – на 90-е место, по уровню навыков и знаний - на 95-е, по возможностям для финансирования - на 120-е, по индустриальной деятельности - на 154-е.