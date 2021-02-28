Как сообщает haqqin.az, 2 марта во Дворце ширваншахов состоялась церемония презентации 360-градусной 3D-виртуальной модели комплекса и организации с ее использованием виртуальных туров.

Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в сотрудничестве с немецкой компанией EKM Global Consulting GMbH и стартапером в сфере культурного наследия Сабиной Зулаловой разработан проект 360-градусной 3D-вирутальной панорамы комплекса Дворца ширваншахов, сооружение которого датируется XII-XV веками.

Выступая на знаменательном для культурной общественности страны мероприятии, руководитель Управления заповедника «Ичеришехер» Рияд Гасымов рассказал, что 11 сентября прошлого года был подписан меморандум о сотрудничестве с Global Consulting GMbH для создания 360-градусной 3D-вирутальной модели знаменитых исторических и архитектурных памятников Старого города. Этот уже третий проект - продолжение разработки 360-градусных 3D-моделей и виртуальных туров по мечети Бейляр, осуществленный в феврале прошлого года, и по Девичьей башне, реализованный также в 2020-м, накануне Международного дня музеев – 18 мая.

«Ввиду пандемии прошлый год был очень сложным как для музеев, так и для туризма страны и мира в целом. Поэтому столь актуальными стали виртуальные модели историко-культурных объектов. Важность реализованных нами проектов невозможно переоценить. Отныне все желающие в любой стране мира могут посетить наши музеи виртуально через Интернет. К примеру, все помещения Дворца ширваншахов отражены до мельчайших деталей», - сказал Гасымов.

Руководитель управления также сообщил, что в настоящее время прорабатывается еще целый ряд подобных проектов.

Глава немецкой компании EKM Global Consulting GmbH Эльшан Мусаев также отметил, что к Международному дню музеев в минувшем году компания подготовила и представила виртуальные туры по историко-архитектурным памятникам Девичьей башни и мечети «Бейляр».

На нынешней презентации также особо подчеркивалось, что в прошлом году исполнилось 20 лет со дня включения Государственного заповедника «Ичеришехер», являющегося национальным достоянием азербайджанского народа, в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. В комплекс «Ичеришехер» при этом включены такие знаковые историко-архитектурные памятники, как Дворец ширваншахов и Девичья башня.

360-градусная 3D-виртуальная модель, впервые представленная в «Ичеришехер», является началом цифрового архивирования всех достопримечательностей Азербайджана. Эта функция предоставляет точную и подробную информацию, которая поможет в защите и восстановлении памятников в будущем, окажет положительное влияние на археологические исследования.