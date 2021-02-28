Манукян: «Армия не подчинится решению Пашиняна»

Армия не подчинится, если премьер-министр Армении Никол Пашинян решит уволить начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, заявил кандидат в премьеры от оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян, передает «Спутник-Армения».

«Это не вопрос одного человека и его должности, это вопрос авторитета армии. Если он оставит должность, то позволит уволить командующих корпусов и вновь дискредитировать военных, как сделал Пашинян в первые дни правления, когда искал коррупцию в системе вооруженных сил, и т.д.», - отметил Манукян.

Оппозиционер добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от «армии, которая стоит за вратами парламента и вооружена светошумовыми гранатами». Вместе с тем он считает, что власти пытаются вселить страх в оппозиционеров и не будут использовать спецсредства.

«У нас митинг и ничего более, но на войне так на войне», - отметил он.

Отмечается, что во дворе парламента размещена техника по применению светошумовых гранат. Пользователи сети пишут, что это «Заря». На самом же деле они больше похожи на стационарные «Пламя-2». На балконе здания парламента также дежурят снайперы.