Ильхам Алиев принял военную делегацию из Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в видеоформате делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза, сообщает АзерТАдж.