Ильхам Алиев принял военную делегацию из Пакистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в видеоформате делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в видеоформате делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза, сообщает АзерТАдж.
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