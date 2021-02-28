В арабских СМИ и соцсетях в связи с этим развернулась дискуссия об отношении к иностранным рабочим в этой стране, где буквально всё - от катарской армии до национальной команды по шахматам и симфонического оркестра - сформировано из иностранцев.

Арабские фанаты обеспокоены – Катар, где в декабре этого года должно пройти мировое первенство по футболу, может не стать хозяином столь престижных состязаний. А все из-за статьи в британской Guardian, где утверждается, что при строительстве спортивных и иных объектов к чемпионату мира с 2010 года погибли более 6500 рабочих-иностранцев из Кении, Бангладеш, Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Филиппины.

Между тем арабские газеты, в частности египетское издание alahalygate.com, сообщали, что из-за вспышки ковида в Катаре 12 тысячам иностранных рабочих не выплачивают зарплату, тысячи трудящихся-мигрантов уволены без предварительного уведомления и им не предоставлены причитающиеся выплаты, что стало для иностранцев проблемой для оплаты дороги обратно на родину. Застрявшие в стране мигранты страдают от нехватки продовольствия и не могут отправлять домой деньги, из-за чего, собственно, они и приехали в Катар. Всего, как утверждают те же арабские издания, в Катаре работает около двух миллионов рабочих-мигрантов, большинство из которых из Южной Азии, и задействованы они в основном на строительных проектах к ЧМ-2022.

Но круги по воде после Guardian, естественно, расходятся – если не арабские, то западные деятели зацепились за неприглядные факты о Катаре. Так что Доха просто вынуждена была что-то заявить. И она не очень настойчиво, но все же отрицает подлинность данных о пострадавших рабочих, признавая, однако, недостатки в обеспечении безопасности труда, и уже объявила о мерах по улучшению условий труда и защите рабочих.

Однако катарские и иные арабские политики стараются обходить эту тему. Что вполне понятно, ведь только-только более-менее преодолели кризис, вызванный разногласиями между странами Персидского залива и Катаром. Опять накалять обстановку никто не хочет, к тому же проведение ЧМ впервые в арабской стране - несомненно, вопрос престижа всего арабского мира.

С подобными публикациями не согласен и египетский писатель, журналист и политолог Мухаммед Салех, который заявил haqqin.az, что приведенные в Guardian цифры об иностранных рабочих, погибших на строительстве объектов футбольной инфраструктуры, выглядят сомнительными. Скорее всего это общее число по различным причинам погибших иностранных рабочих, которые были заняты на стройках в Катаре за последние 10 лет, считает он.

«Да, проблема безопасности труда и ужасных условий жизни иностранных рабочих в Катаре поднималась неоднократно. Рабочие-мигранты действительно трудятся там днем и ночью, зимой и летом. А работать на строительстве в Катаре летом из-за страшной жары практически невозможно. Температура воздуха порой выше 50 градусов, и резко снижается уровень кислорода в воздухе. Мало кто выдерживает такое», - вместе с тем признает Салех.

Однако меры для исправления ситуации принимаются. В августе прошлого года катарский парламент внес изменения в законодательство страны. Если раньше в этой стране нельзя было уйти с работы без разрешения работодателя, то теперь учитываются такие факторы, как жара и недомогания людей.

Раньше, по законам Катара, отмечает эксперт, работодатель имел право запрещать иностранным работникам выезжать из страны, фактически держал их как крепостных. Но теперь, с августа 2020 года, эти драконовские законы изменены, правда, после того, как в дело вмешались Human rights, Международная организация труда (МОТ) и другие авторитетные правозащитники. Отношение к иностранным работникам изменилось после внесения изменений в конституцию Катара, которыми предусматривается соблюдение прав иностранных рабочих в соответствии с международными нормами.

Ну и, наконец, состоялся нелицеприятный разговор правительства Катара с FİFA. Не обошлось и без политического фактора. Во время кризиса отношений Катара с другими арабскими странами Саудовская Аравия, Бахрейн и другие наряду с прочим обвиняли катарские власти в нечеловеческих условиях для рабочих-иностранцев, нарушении прав человека и выражали сомнение в правомерности проведения в этой стране чемпионата мира по футболу.

«Но все эти цифры и факты, которые вынесло на суд мировой общественности британское издание, касаются ситуации до августа 2020 года. А с середины прошлого года хаос в сфере трудозанятости иностранцев устранен, правительство взяло на себя обязательства по защите прав рабочих, и теперь любой иностранец имеет право уходить от одного работодателя к другому и свободно покинуть страну. Но что сказать, та ситуация, которая была до вмешательства государства, являлась, безусловно, дикой…» - признает эксперт, добавляя, что сами катарцы работают на стройках только в качестве руководителей проекта, а вообще в Катаре и других странах Персидского залива много египетских специалистов.

Что же касается компрометирующих материалов, связанных с проведением ЧМ в Катаре, то всякого рода разговоры начались сразу после объявления об этом, отмечает Салех. Ходили даже слухи, что Доха чуть ли не благодаря взятке получила право принять мировое первенство.

«Учитывая, что Катар первая арабская страна, в которой должен пройти ЧМ, все арабские государства заинтересованы в том, чтобы ничего не помешало проведению этого грандиозного спортивного события. Чтобы все игры состоялись без каких-либо нареканий со стороны международных организаций. Как и все, надеюсь, что статья о погибших рабочих не приведет все-таки к пересмотру места проведения ЧМ», - заключает политолог.