Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях, а также координации работы в этой сфере.

Как сообщает АзерТадж, открывая заседание, руководитель штаба, глава Администрации президента Самир Нуриев отметил, что штаб осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегическими направлениями и задачами, определенными главой государства по проведению строительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Глава штаба отметил, что в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ на прошлой неделе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев особо подчеркнул, что работы по восстановлению и реконструкции, проводимые на освобожденных территориях, являются судьбоносными для нашей страны.

На заседании были заслушаны доклады по вопросам разминирования на освобожденных территориях, возвращения граждан страны в места прежнего проживания, энергообеспечения и, в частности, «зеленой энергии», а также по краткосрочным и долгосрочным планам развития градостроительства и транспортной инфраструктуры, применению концепции «умного села» и даны соответствующие инструкции.

При этом подчеркивалась важность планомерного и последовательного проведения работ в соответствии с поручениями главы государства.