17:22

Китай изучает вопрос об ограничении экспорта редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для производства американских истребителей F-35 и других современных вооружений. Их не так уж много, всего 17 элементов со странными названиями — самарий, европий, лютеций и так далее. Но без них - ни тебе баллистической ракеты, ни приложения доставки еды в айфоне, никакого высокотехнологичного производства. На один истребитель F-35 уходит 417 килограммов редкоземельных металлов, на смартфон хватит всего грамма – вот только нужны они постоянно.

Справедливости ради замечу – не такие уж эти материалы и редкие. Добыть их можно и на месторождениях во Вьетнаме, и в Малайзии, и в Мьянме, много их и в Австралии, и в самих Штатах. Но вот обработать – фактически только в Китае. Дело в том, что в течение всего XX века те же американцы свободно их добывали, например, в Калифорнии, и не знали нужды. Однако выяснилось, что субпродукты обработки токсичны, наносят вред экологии и могут быть радиоактивны. В итоге принятые экологические стандарты сделали добычу редкоземельных металлов (РЗМ) в США слишком дорогой. И в 1990-е она полностью переместилась та территорию Китая, на который к нынешнему дню приходится 84 процента всех поставок в мире. А эти рынки, на минуточку, эти рынки в общей сложности оцениваются в $13 млрд в год. Потому планы Пекина ограничить этот экспорт ставят Вашингтон в весьма неудобную и непривычную для него позу: это американцы - любители насадить кого-нибудь на какой-то крючок. А вот самим им оказаться в этой роли крайне непривычно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 2015 году обанкротилась горнодобывающая корпорация Molycorp - единственный крупный производитель редкоземельных металлов в США. В итоге теперь все производство высокотехнологичных американских гаджетов зависит от поставок из Китая, называя вещи своими именами – от доброй воли Пекина, что открывает для КНР массу интересных возможностей для влияния на высокотехнологичное производство в Америке.

Американский бизнес прекрасно помнит про сокращение китайских поставок редкоземельных металлов на внешний рынок десятилетней давности, что привело к повышению цен на них в 10-20 раз. Тогда потребители из Японии, США и целого ряда других стран были вынуждены использовать складские запасы, а то и вовсе начинать новые проекты по разведке и добыче РЗМ. Для администрации Байдена совершенно понятно, что зависимость от Китая в данном вопросе нужно сокращать, и как можно скорее, но быстро в данном случае не получается. В минувшем году администрация президента США Дональда Трампа выделила на поддержку отрасли $209 миллионов. В апреле 2020-го Пентагон начал финансирование двух компаний — американской MP Materials и австралийской Lynas, которые ведут разработки редкоземельных металлов в Калифорнии и Техасе соответственно. В июле того же года военное ведомство США инвестировало 29 миллионов долларов в техасскую компанию Urban Mining Company, которая производит редкоземельные магниты из электронного мусора. Также, как сообщала влиятельная Financial Times, власти США поддерживают возобновление производства на месторождении Маунтин-Пасс в Калифорнии — это крупнейшее месторождение редкоземельных металлов в стране, именно там занималась их добычей Molycorp. В гонку ожидаемо включилась Австралия, на которую приходится шестая часть всех мировых запасов редкоземельных металлов. В сотрудничестве с США Сидней запустил совместную австрало-американскую программу по поиску новых месторождений и поддержке участников рынка. Только проблема заключается в том, что австралийские подрядчики могут предоставить только так называемые легкие редкоземельные металлы, а они не на все сгодятся. И Еврокомиссия работает над стратегией, цель которой снизить зависимость европейской промышленности от поставок из Китая и обеспечить финансирование новым производителям – но здесь все зыбко и туманно…