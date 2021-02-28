Таможенники за два месяца перечислили в бюджет дополнительно 77 миллионов манатов

Для визуализации таможенной статистики в соответствии с современными требованиями Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана разработан новый портал. Об этом сообщил председатель ГТК генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев в своем Twitter- аккаунте.

"На портале, презентация которого состоится в ближайшие дни, все заинтересованные стороны смогут получить доступ к статистическим данным более удобным способом", - отмечает Мехтиев.

Также председатель отметил, что ГТК Азербайджана за два месяца текущего года перечислил в госбюджет дополнительно 77,74 миллиона манатов.