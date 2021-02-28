Проекты Межбанка удостоены наград

Проекты получили награду в следующих категориях: «Корпоративная социальная ответственность», «Самая активная поддержка финансовой грамотности», «Самая активная поддержка образования», «Член Aссоциации банков Азербайджана по расширению финансового доступа к малому и среднему бизнесу», «Член Aссоциации банков Азербайджана, отличившийся мерами по продвижению безналичных платежей», «Электронные инновации в банковской сфере».

Образовательные проекты IBA Tech Academy Международного банка Азербайджана, созданные для удовлетворения нужд специалистов в области информационных технологий, вызвали большую симпатию в обществе. Эти проекты открыли ряд широких возможностей для профессионального роста сотням молодых людей и создали все необходимые условия для получения бесплатного образования в Академии. В прошлом году МБА в рамках соблюдения принципов социальной ответственности сделал крупные пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, Фонд помощи Азербайджанской армии и Фонд YAŞAT. Также был профинансирован приезд более 50 сотрудников медицинского персонала из Турции для лечения пациентов с коронавирусом.

Один из последних проектов корпоративной социальной ответственности МБА направлен на поддержку финансовой грамотности и образования в нашей стране. Это проект перевода на азербайджанский язык и публикации учебника «Государственные финансы и государственная политика» профессора Джонатана Грубера из Массачусетского технологического института.

В прошлом году МБА стал одним из банков, успешнее всех адаптировавших свои продукты и услуги к условиям пандемии. Клиенты банка получили возможность удаленного обслуживания. Теперь в режиме онлайн можно открыть счет и воспользоваться услугой виртуального POS-терминала IBA Link. Банк также выполнил ряд следующих работ: проведен ряд акций по продвижению безналичной оплаты, увеличена возможность заработка, запущен обновленный вариант приложения IBA Mobile, за счет применения технологий NFC увеличен оборот по бесконтактным платежам.

Также банк выделил средства на финансирование проектов малого и среднего бизнеса. Это стало составной частью в укреплении партнерских отношений. Кроме того, создан Клуб предпринимателей для развития деловых отношений с предпринимателями. В то же время, с целью поддержки инновационных инициатив в сфере FinTech, МБА провел первый Региональный хакатон Международного банка Азербайджана и учредил Инновационный центр Международного банка Азербайджана.

Проекты Международного банка Азербайджана были награждены в следующих категориях: «Корпоративная социальная ответственность», «Самая активная поддержка финансовой грамотности», «Самая активная поддержка образования», «Член Aссоциации банков Азербайджана по расширению финансового доступа к малому и среднему бизнесу», «Член Aссоциации банков Азербайджана, отличающийся мерами по продвижению безналичных платежей», «Электронные инновации в банковской сфере».

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.