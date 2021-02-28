Грузия предложила формат сотрудничества с Азербайджаном и Арменией

Во время официального визита в Турцию, начавшегося 3 марта, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступил с инициативой по налаживанию интенсивного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа — Грузией, Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Мы предлагаем нашим соседям город Тбилиси как платформу для диалога», — заявил грузинский министр, уточнив, что имеет в виду налаживание отношений, ориентированных на развитие экономики, бизнеса и культуры.

«В первую очередь речь идет о трех странах Южного Кавказа»,— отметил глава грузинского дипломатического ведомства.

По словам Залкалиани, три страны должны «сами заботиться о регионе». «Кто, как не мы, три южнокавказские страны, должны решать судьбу и будущее нашего региона? Поэтому мы предлагаем собраться и в рамках этого формата начать обсуждение», — развил тему Давид Залкалиани.