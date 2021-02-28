Хоким (глава администрации) Бухарской области Ботир Зарипов переехал жить в вагон-контейнер на колесах в махалле Давлатбой Алатского района, после того как президент Шавкат Мирзиеев предложил хокимам пожить в махаллях, сообщает Газета.uz.

Ранее хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков переехал в махаллю, которую 19 февраля неожиданно посетил глава государства Шавкат Мирзиеев. Президент в ходе своего визита подверг критике Абдуразакова и прокурора Намангана за состояние махалли Бунёдкор, в том числе за отсутствие газа и питьевой воды, разбитые дороги и многолетнюю свалку.

«Сейчас данный вагон-штаб находится в махалле Давлатбой Алатского района. Ботир Зарипов, проживая здесь, изучает проблемы алатцев. Принимает меры для их решения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы хокимията области.

«Вы должны объединять людей, показывать другим пример. Ведь вы здесь за главного! Вы же мусульмане! Можно посадить деревья или нет? Убрать отходы? Побелить стену? Много для этого нужно? Мы уделяем столько внимания махалле, предоставляем ей столько возможностей! Как в такой ситуации вы будете реформаторами, как будете вести за собой народ?» – возмутился президент Мирзиеев.

В ответ на это Абдуразаков принял решение о переезде. «Каждый день буду здесь, буду вашим соседом. Жить буду напротив здания махаллинского комитета. Сегодня здесь установят контейнер, на котором будет написано «Дом хокима области», – заявил чиновник.

Пример Абдуразакова вызвал одобрительную реакцию главы государства, который 26 февраля предложил всем хокимам и прокурорам областей переехать жить в махалли хотя бы на месяц, чтобы понять проблемы «внизу» и «правильнее» ставить задачи и поручения.