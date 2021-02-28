Ильхам Алиев генералу Надиму Разе: "Наступило время военных учений Азербайджана с Пакистаном"

«У военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном есть большой потенциал, и я уверен, что сегодня вы обсудите наши планы на будущее со своими коллегами. Мы уже знакомы с продукцией оборонной промышленности Пакистана. Как вы знаете, мы получили военное оборудование из Пакистана и хотим продолжить этот процесс. В то же время мы думаем о совместных военных учениях. Считаем, что уже наступило время для этого». Как сообщает haqqin.az, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

«Мы уже стали свидетелями хороших результатов трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном в политической и других областях, в том числе и обороны. Считаю, что мы объединим наши усилия, чтобы укрепить наши позиции и внести свой вклад в дело мира. Потому что наши страны выступают за мир и справедливость в регионе. Нам пришлось восстанавливать справедливость самим, когда мы увидели, что международное право не работает, на протяжении 27 лет резолюции Совета Безопасности ООН не выполнялись, международное сообщество не наложило санкций на Армению, Армению не наказали, а бесконечные переговоры зашли в тупик. То есть, если международное право не работает, этот вопрос нужно решить силовым методом. Мы этого добились и продемонстрировали это всему миру.

Но мы хотим мира и сегодня проповедуем мир. Таким образом, наше сотрудничество в военной сфере будет способствовать установлению мира во всем мире», - сказал глава государства.