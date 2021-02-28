Как сообщает пресс-служба Минобороны, сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза.

На встрече, в ходе которой обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, было выражено удовлетворение развитием традиционной дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, в том числе азербайджано-пакистанских отношений, а также уровнем стратегического партнерства.

Министр обороны Азербайджана отметил, что под командованием президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Отечественная война завершилась славной победой Азербайджанской армии, и наши земли были освобождены от оккупации.

Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных Азербайджанской армией, министр отметил, что боевой опыт нашей армии, накопленный в этой войне, изучается армиями многих стран мира и международными военными экспертами.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций, а также за гуманитарную помощь и моральную поддержку, оказанную нашей стране.

Отметив, что дружеские отношения между лидерами двух стран играют значимую роль в развитии связей между нашими государствами, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.