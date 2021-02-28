Оппозиция Армении надеется, что президент может изменить ситуацию

Президент Армен Саркисян не направил указ об увольнении Оника Гаспаряна в Конституционный суд, однако еще может решить этот вопрос, сказал кандидат в премьеры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

"Юристы нашли один способ, согласно которому Оника Гаспаряна не могут лишить должности до 8 марта. В этот период президент должен вновь вмешаться. Это обещание и ситуация были разъяснены нашей делегации. То есть мы не получили полностью желаемое, но есть выход", - сказал Манукян, которого цитирует Sputnik Армения.

Оппозиционер добавил, что не намерен кровью добиваться своей цели и призвал собравшихся набраться терпения.

Манукян заявил, что движение продолжит свою деятельность – проспект Баграмяна продолжит оставаться перекрытым, а лидеры отправятся в области, где будут проводить агитацию.