Сахиба Гафарова рассказала послу Венесуэлы об успехах Азербайджана

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, приветствовав гостя, председатель Милли Меджлиса сказала, что дружеские отношения двух стран развиваются, несмотря на географическое расстояние между ними и благодаря налаживанию двусторонних дипломатических отношений. Визиты высокого статуса, проведённые переговоры и подписанные между двумя странами документы говорят о решимости расширять сотрудничество.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела сегодня встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в Азербайджане Кристофером А. Мартинесом Берротераном.

Сахиба Гафарова отметила также, что поддержка Венесуэлой территориальной целостности Азербайджана в контексте разрешения нагорно-карабахского конфликта была оценена как проявление к нам дружеского отношения.

«Наша страна освободила свои земли от армянской оккупации и восстановила целостность своей территории в ходе 44-дневной Отечественной войны. Мы уверены, что и народ Венесуэлы, как все наши друзья, порадовался нашей победе», - сказала председатель Милли Меджлиса.

В свою очередь, Кристофер Альберто Мартинес Берротеран выразил благодарность за искренний приём, подчеркнул, что Венесуэла придаёт большое значение продвижению связей именно с данным регионом Южного Кавказа. Он также высоко оценил роль Милли Меджлиса в развитии парламентской дипломатии и добавил, что интересуется деятельностью азербайджанского парламента. Развитие отношений между двумя парламентами будет отвечать интересам обеих сторон, поэтому будет уместным сформировать группы дружбы.

Посол в подробностях информировал Сахибу Гафарову о работе венесуэльского парламента и подчеркнул важность регулярного обмена визитами.

Повторив, что Венесуэла всегда поддерживала и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, посол охарактеризовал подписанное 10 ноября трёхстороннее соглашение по нагорно-карабахскому конфликту как дипломатический успех.

В ходе встречи был также проведён обмен мнениями о будущих направлениях развития межпарламентских связей, борьбе с пандемией COVID-19 и об иных вопросах, интересующих обе стороны.