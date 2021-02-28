Саргсян опроверг обвинения Пашиняна: «Готовится новый спектакль»

Экс-президент Армении Серж Саргсян назвал не соответствующими действительности утверждения премьер-министра Никола Пашиняна о том, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, сделавший заявление с требованием отставки главы правительства, якобы действовал по его приказу.

"Данное заявление настолько соответствует правде, насколько являются правдой заявления о том, что... "Искандер" взрывается на 10%", - сказал Саргсян журналистам. "По всей вероятности, готовится новый спектакль", - добавил он, сообщает ТАСС.

Напомним, заявление о том, что начальник Генштаба ВС Армении "выполняет указы" Саргсяна Пашинян сделал на митинге своих сторонников 1 марта.