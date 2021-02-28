Миллиардер выдал себя за медработника и привился от коронавируса

Чешский миллиардер и председатель политической партии "Гражданский демократический альянс" Павел Сегнал в начале недели сделал прививку от коронавируса в одной из пражских больниц, хотя он не принадлежит к той категории граждан, которые сейчас имеют право на вакцинацию. Для этого он представился медработником. Об этом сообщает чешский новостной портал Seznam Zprávy.

"Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик", - прокомментировал директор пражской больницы "На Буловце" Ян Квачек.

По его словам, Павел Сегнал смог вакцинироваться, так как предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник, хотя на самом деле является только владельцем этого медицинского учреждения и не принадлежит к категории медперсонала.